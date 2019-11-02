Bakandan konutlar için değerleme ücreti açıklaması

Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen yeni bir düzenlemeye göre Türkiye’de gayrimenkuller tapu müdürlüklerine doğru bir şekilde bildirilmediği için artık evlere eksper raporu almak gerekecek.

Eksper raporu üzerinden alım satım harcı da alınacağı için devletin geliri de artacak.

Örneğin 100 bin lira gösterilen 500 bin liralık evin harç tutarı 4 bin liradan 20 bin liraya çıkacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda açıklamalarda bulundu.

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE DEĞERLEME YAPACAK

Bakan evlerin gerçek değerinin belirlenmesinde artık eksperler tarafından rapor verilmesinin eleştirilere neden olması üzerine konuştu.

Murat Kurum, Türkiye’de yaklaşık 20 milyon bina olduğunu ve her yıl yaklaşık 600 bini yeni 600 bini ikinci el olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleştiğini vurguladı. Murat Kurum Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün de değerleme yapacağını söyledi. Bakan özel eksper firmaların da değerleme işlemi yapacaklarını vurguladı.

Gayrimenkul firmalarının, sattığı değerin gerçeğini beyan etmek zorunda olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

‘DEĞERLERİ GENEL MÜDÜRLÜK DAĞITACAK’

“Buna ilişkin birçok firma zaten bu çerçevede, bu çatı altında çalışmaktadır. Değerlemeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de yapılacak, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı ekspertiz firmalarınca da yapılacak. Bir binada birkaç değerleme olduktan sonra da işte bu üç boyutlu yaptığımız haritalarla yine o değerlemeleri katına ve şerefiyesine göre de genel müdürlüğümüz dağıtacak. Tabii bu bir süreç alacak.

16 milyon, 20 milyon binanın değerlemesi kolay değil. Ama her yıl satılacak 1 milyon konutla birlikte bunların bir kısmının değerlemesi de zaten mevcut. SPK lisansı firmalarca yapılmış değerlemeler var, o değerlemeleri de dikkate alacağız.

Örneğin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları bu değerlemeleri yapıp satmak zorundadır. Dolayısıyla bu değerlemelerin bir kısmı da elimizde mevcut.

Bu sayede ortadaki adaletsizliği haksızlığı gideceğimiz önemli bir adımı atacağız. Bu da ülkemiz adına önemli bir gelişme. (AA)