Bakanlık açıkladı! 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran’a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel

Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçti.

360 VARİLDEN FAZLA

Sınır kapısına gelen şüpheli araç ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde “sodyum” olarak beyan edilmesine karşın, 360 varilin üzerinde “sodyum siyanür” ifadesinin bulunduğu görüldü. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Özel kıyafetli uzmanlar araçta taşınan maddeden numuneler aldı. Laboratuvar analizleri sonucu yükün “sodyum siyanür” olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanüre ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

SİYANÜR NERELERDE KULLANILIR?

Madencilikte siyanür kullanımı 1880’li yıllara dayanıyor. Günümüzde muhtelif siyanür çeşitleri farklı endüstri kollarında kullanılıyor. Bunlardan en önemlisi kimyasal üretim endüstrisidir. Bunu nylon, polyamid , akrilik ve plastik üretim sanayileri takip eder. Madencilikte de altın ve gümüş liç proseslerinde kullanılıyor.

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Özellikle altın ve gümüş üretiminde kullanılan siyanürün, kapalı devre sistemler ile kullanımı gerçekleşmektedir. Üretim sonucu oluşan atıklardaki siyanürü uzaklaştırmak INCO prosesi gibi çeşitli prosesler ile mümkündür. Madene uygun planlama, yönetmelikler ve günümüz teknolojisi ile siyanürün taşıdığı riskler ortadan kaldırılmaktadır. (AA)