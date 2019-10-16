Bakanlık Kazdağları’ndaki maden şirketinin ruhsatını yenilemedi

Çanakkale'nin Kazdağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketinin inşaat ruhsatınn süresi 13 Ekim’de dolmuştu. Şirket söz konusu ruhsatın uzatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştu.

Müdürlük maden şirketlerinin son başvuru sonuçlarını bugün resmi internet sitesinde yayınladı. Temdit yani uzatma listesinde Doğu Biga Madencilik şirketinin isminin yer almadığı görüldü.

ŞİRKET İNŞAAT FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Öte yandan Doğu Biga Madencilik firması, söz konusu ruhsatın yenilenme işlemlerinin uzadığını açıklamıştı. Sürecin tamamlanıncaya kadar inşaat faaliyetlerin durduğunu belirten şirket “Bu doğrultuda ilk günden bu yana tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eden ve tüm inşaat ve işletme çalışmalarını bu çerçevede ilerleten Doğu Biga Madencilik, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelemiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

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KAZDAĞLARI'NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Kazdağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası birçok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kazdağları'nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz'da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan' nöbetlerine başlanmıştı.