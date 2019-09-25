Bakırköy 6 aydır asansörlerini bekliyor, vatandaş çareyi CİMER’de arıyor

İstanbul Banliyö Treni'nin (Marmaray) 6 yıl sonra hizmete girmesi pek çok İstanbulluyu sevindirirken Marmaray hattı aynı zamanda bazı mahalleleri ikiye böldü.

Yeşilköy Eski Havalimanı Caddesi ile Halkalı Caddesi arasından geçen hat yüzünden üst geçit ile semt birbirine bağlanıyor. Fakat söz konusu üst geçitteki merdiven sayısı yaşlı nüfusun oturduğu Yeşilköy'de sıkıntılar yaşatıyor.

Aynı şekilde Ataköy 5. Kısımda bulunan ve Ataköy 5. Kısımı ikiye bölen Marmaray hattı yüzünden bir mahalle ikiye bölünmüş durumda. Çarşıya gitmek isteyen vatandaşların 84 basamaklı bir üst geçitten geçmeleri gerekiyor. Üst geçitte bulunan asansörler altı aydır çalışmıyor.

VATANDAŞ ÇAREYİ CİMER’DE ARIYOR

Vatandaş ise çareyi mahalleye yazılar asmakta buldu. Altı aydır açılmayan bir asansör için halk CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuru yapılması için birbirine telkinde bulunuyor. Asansörlerin üzerine yapıştırılan yazıda, “Bilindiği üzere, çalışmayan üst geçit asansörü sebebi ile mahalle sakinleri olarak büyük mağduriyet yaşamaktayız. Mağduriyetimizin giderilmesi için CİMER'e konu ile ilgili talep yazısı yazalım” ifadesi yer alıyor.

CK elektriğin elektrik aboneliği kayıtlarına göre ortalama 60 yaş ile İstanbul'da en yaşlı elektrik aboneleri Bakırköy'de bulunuyor.

KAYMAKAM: SORUN ÇÖZÜLECEK

Sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü üst geçit sorunun kısa bir süre içinde çözüleceğini söyledi. Günlü İstanbul Valiliği'nde yapılan son toplantı ile elektrik hatları kazı izinleriyle ilgili sıkıntıların çözüldüğünü kısa süre içinde asansörlerin çalışacağını belirtti.

ALTI ÜST GEÇİDİN ASANSÖRLERİ ÇALIŞMIYOR

Ataköy 2.-5.-6. Kısım Mahalle Muhtarı Hülya Çelik ise asansörlerin çalışmasına ilişkin çok sayıda girişimde bulunduğunu kendisinin toplamda 84 basamak saydığını söyledi. Çelik, “Asansörlerin çalışması için çok sayıda toplantı düzenledim. Belediye, aracı firma, Marmara ve kaymakamlıkla görüşmeler yaptık. İlçemizde altı üst geçit var asansörleri çalışmıyor. Sanki iki ayrı ülke gibi mahalle bölündü” diye konuştu.

Şu an Devlet Demir Yolları bünyesinde olan üst geçitler yakında bir protokolle ilçe belediyesine devredilecek. Kazı izni resmi olarak çıktıktan sonra yağmurda su pompaları dahil pek çok iş halledilecek. Vatandaşın 6 ay sonra asansörlerine kavuşması bekleniyor.