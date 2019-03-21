Bakırköy Belediyesi’ne GRI onayı

ISO 27001 belgesini hem de Birleşmiş Milletler Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmalarının sürdürülebilir olduğuna dair GRI belgesini aldıklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: “Belediyemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2014 yılında almış olduğumuz ve her yıl sürdürülebilirliğini devam ettirdiğimiz Kalite Yönetim Sistemi(ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi) ile bilgiler korunmaktadır.

Şimdi de Türkiye'de ilk kez bir belediye olarak bilgi güvenliğine yönelik çalışmalarımızın sürdürülebilir olduğu; Birleşmiş Milletler(BM) Çevre Programı(UNEP) ve BM Küresel İşbirliği Sözleşmesi(UN Global Compact) gibi BM programları ile yakın işbirliği içerisinde çalışan Global Reporting Initiavite(GRI) tarafından onaylandı.

2 yıllık çalışmalarımız sonucunda sunduğumuz raporlara göre; BM'nin dünya çapında belirlediği bin yıllık kalkınma hedeflerinin kendi üzerimize düşen görevlerde sürdürülebilir olduğunu kanıtlayarak paydaş olabileceğimiz belirlendi. Ve gururla söylüyoruz ki; BM'nin dünya çapında bin yıllık kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm birimlerinde uyguladığı bilgi güvenliği politikalarının sürdürülebilir olduğunu kanıtlayan Türkiye'deki ilk belediye, Bakırköy Belediyesi olmuştur. Şu anda dünyada 55 ülkede 500'den farklı sektörün içinde biz de sayılmaktayız.”