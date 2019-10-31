Balık ekmek tartışması ‘davalık’ oldu

İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim'de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname göndermişti.

İhtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi. Eminönü’nde balık-ekmek satışı yapılan tekneler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Balıkçılar İBB’ye alınan kararın iptali için dava açtı.

BALIK-EKMEK TARTIŞMASI MAHKEMELİK OLDU

Eminönü’ndeki balıkçı esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararın iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Karara ilişkin sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Av. Mehmet Yıldırım, “80- 90 yıllık tarihsel dokuya sahip olana bir işletmenin bu şekilde sonlandırılmasının hukuka uygun olduğunun kanaatinde değiliz. Ayrıca kültür ve tarihi koruma kurumlarından görüş alınmadan böyle bir ihtarnamenin gönderilmesi elzem verici bir durumdur. Tarihsel bir dokunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de kararın iptali için İBB’ye dava açtık.” dedi.

‘ORAYA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER SÖZ KONUSU’

Konu ile ilgili İBB kaynakları ise, “Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede ‘mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek’ şeklinde bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK 900 BİN TL KİRA ÖDÜYOR

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007'den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB'ye her yıl kasım ayında 900 bin TL'lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.