Balık fiyatlarında fırtına ve denizanası etkisi

Şiddetli lodos ve fırtına balık fiyatlarını tavan yaptırdı. Bursa’da balık pazarında fiyat şampiyonu 100 TL ile Sarıkanat Çinekop balığı oldu. Balıkçı tezgahına uğrayan tüketiciler, sarıkanata uzaktan bakmakla yetindi.

Balıkçı Ali Arık, “Denizlerde hava bozuk. Rüzgar var. Bir koyda yakalandılar o da iki kasa. Ereğli balık halinden geliyor kasası 900 TL. Yerinde kilosu 90 TL. Bizde de haliyle 100 TL.” dedi.

DENİZANASI İSTİLASI

Balık pazarına gelen vatandaş, önceki haftalara oranla bu hafta balığın çok pahalı olduğunu adeta cep yaktığını söyledi.

Balıkçılar ise, fiyatların yüksek oluşunu hem fırtınaya hemde deniz anasına bağladı. Balıkçılar, “Denizlerde bugünlerde adeta denizanası istilası yaşanıyor. Bu nedenle ağların gözeneklerine yapışıp kalıyor. Balık ağlara takılmıyor. Hal böyle olunca da az balık, yüksek fiyat ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.