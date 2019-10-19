Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda yolcu sayısında büyük düşüş

Bölgedeki turizm için önemli olan bir yere sahip olan Koca Seyit Havalimanı, 2019 yılında yolcu sayısındaki gerileme ile dikkat çekti. 2018 yılının ilk 9 ayında 449 bin 99 yolcuya hizmet veren havalimanı, 2019 yılının ilk dokuz ayında 301 bin 283 yolcuya geriledi. Rakamlarda yüzde 33'lük bir düşüş görüldü.

GERMANIA’NIN İFLASI ETKİLEDİ

Turizmciler düşüsün sebeplerini Sözcü’ye değerlendirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Körfez Bölge Temsilcisi Ahmet Çelik, Koca Seyit Havalimanı’na sefer düzenleyen Germania Hava Yolu şirketinin iflasının düşüşe sebep olan büyük bir etken olduğunu söyledi. Ayrıca düşüşün bir diğer sebebini şirketlerinin iç hatlardaki uçaklarını, dış hatlara yöneltmesi şeklinde açıklayan Çelik, şunları söyledi:

İÇ PAZARDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ

Son 3 ayda, Türkiye çapında zaten iç pazarda yüzde 15’e varan bir düşüş söz konusu. Genel başkanımız da bu konu hakkında açıklama yapmıştı. Balıkesir bölgesi, özellikle Koca Seyit Havalimanı olarak düşündüğümüzde orayla ilgili şöyle bir durum söz konusu. Birincisi iç hat yolcusunun Türkiye bazında sayısının düşmesi özellikle burayı da vurdu. Bu birinci sorun. İkinci sorun ise biliyorsunuz Germania Hava Yolu şirketi her sene 8 ay boyunca Almanya’dan buraya uçuyordu. Bu şirketin iflası bu uçuşların bitmesine sebep oldu. Dolayısı ile orada çok büyük bir kayıp yaşadık.

UÇAK ŞİRKETLERİ, İÇ HAT UÇAKLARINI DIŞ HATLARA YÖNLENDİRDİ

Bir diğer sebep, biliyorsunuz bu son yıllarda yaşadığımız terör, darbe gibi konulardan dolayı dış pazarımız ciddi yara almıştı. Dış pazar düzelme olarak şimdi geri döndü. Geri dönünce uçak şirketleri uçuş seferlerini yurt dışına kaydırdı. Yurt dışındaki turisti Türkiye’ye getirmek için daha fazla sefer koydu, iç hatlardaki uçakları oraya kaydırdı.

Bu seferde iç hatlarda uçan uçak sayısı düştü. Türkiye çapında yüzde 15 şeklinde bir düşüşe sebep oldu. Edremit'e de Almanya’dan kalkan uçak seferi iptal olunca da bu ikiye katlanmış oldu.

ESKİ RAKAMLARA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Çelik Haziran ayı ile birlikte Almanya’dan tekrar Koca Seyit Havalimanı’na uçuşların başlayacağını söyleyerek eski yolcu rakamlarına ulaşılacağını bildirdi.

ULAŞIM İMKANLARI VE EKONOMİK KRİZ

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Balıkesir Temsilcisi İsmail Murat Kurşun, düşüşün sebepleri olarak ulaşım imkanlarının gelişmesi ve ekonomik kriz ihtimallerini saydı. Körfezdeki otellerde yaz sezonunda doluluk oranının iyi olduğunu belirten Kurşun, şunları söyledi: Bu yaz içerisinde Körfez bölgesindeki otellerde doluluk oranında düşme olmadı. İç pazar turizmi canlıydı. Genel anlamda ulaşım imkanlarının hızlanması, otoban trafiği gibi konular etkilemiş olabilir. Sadece havalimanı değil, bu güzergahtaki iş yerleri de etkilendi. Bir de ekonomik krizin getirisinden dolayı bireysel, oradaki konutları olan insanların tercihlerinde değişmeler olabilir. Buda bir etken ama dediğimiz gibi otelcilik sektöründe bu yaz gayet verimliydi.