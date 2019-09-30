Banka güncel faiz oranları: Araç kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut ya da ihtiyaç kredisi çekmeyiz düşünenler Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat, TEB, İş Bankası faiz oranlarını araştırıyor. Tüketicilere düşük oranda konut kredisi imkanı sunuluyor. Peki, güncel ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI

TEB

İhtiyaç kredisi: %1.25

Konut kredisi: % 1.15

Taşıt kredisi: 1.25

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

Tüketici kredisi: % 1,35

Taşıt kredisi: 1.43

AKBANK

İhtiyaç kredisi: % 1,71

Konut kredisi: % 1.17

Taşıt kredisi: 1.49

VAKIFBANK

Vakıf Bank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: %1,35

Taşıt kredisi: 1.13

HALKBANK

Halk Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: % 1,35

Taşıt kredisi: 1.44

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: % 1,55

Konut Kredisi: % 1,17

Taşıt kredisi: 1.39