‘Banka promosyonu harama yakın’

Diyanet, bankaların promosyon olarak verdiği paralar için, “Tam olarak faiz sayılmasa da şüphe var” değerlendirmesi yaptı.

Diyanet Dergisi'nin “Diyanet'e Soralım” bölümünde “Banka promosyonu caiz midir” sorusuna “İşleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de, şüpheden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları ve ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur” cevabı verildi.

FAİZE BENZİYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarının, çalışanlarının ücret ve maaşlarını anlaşmalı herhangi bir bankadan alabileceğine dikkat çekilen yazıda şu görüşlere yer verildi:

“Bankaların, bu hizmetleri yürütme konusunda kurum ve kuruluşlarca kendilerinin tercih edilmesi karşılığında, gerek kurum ve kuruluşlara gerekse çalışanlarına vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de şüpheden de tümüyle uzak değildir.”