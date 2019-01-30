Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bankacılık kârı 2018’de yüzde 10 arttı

Geçen yıl bankacılık sektörü net kârı 2017'ye kıyasla yüzde 10 artışla 53.52 milyar TL oldu.

22:39 -
Haberler Ekonomi
Bankacılık kârı 2018’de yüzde 10 arttı

Bankacılık sektörünün 2018 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 53.52 milyar lira olurken, takipteki kredi rasyosu ise yaklaşık 1 puan artışla yüzde 3.87’ye çıktı.

YÜZDE 14 ARTIŞ OLDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre sektörün kredileri yüzde 14 artışla 2.4 trilyon lira olurken, mevduatları yüzde 19 artışla 2.04 trilyon liraya yükseldi.

İLGİLİ HABERSon dakika... FED, tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladıSon dakika... FED, tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Sektörün aktif büyüklüğü de 3.9 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise geçen seneye göre değişmeyerek yüzde 17’de gerçekleşti. Reuters

İLGİLİ HABERMerkez Bankası'ndan hükümete mektup!Merkez Bankası'ndan hükümete mektup!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more