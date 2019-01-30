Bankacılık kârı 2018’de yüzde 10 arttı

Bankacılık sektörünün 2018 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 53.52 milyar lira olurken, takipteki kredi rasyosu ise yaklaşık 1 puan artışla yüzde 3.87’ye çıktı.

YÜZDE 14 ARTIŞ OLDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre sektörün kredileri yüzde 14 artışla 2.4 trilyon lira olurken, mevduatları yüzde 19 artışla 2.04 trilyon liraya yükseldi.

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Sektörün aktif büyüklüğü de 3.9 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise geçen seneye göre değişmeyerek yüzde 17’de gerçekleşti. Reuters