Bankacılık sektörüne giriyor mu? Doğan Holding’den açıklama…

Bloomberg’ü dünkü haberinde Doğan Holding’in yatırım bankası kuracağı ifade edilmişti. Konuyla ilgili Doğan Şirketler Grubu Holding KAP’a açıklamalarda bulundu. Şirket henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtti.

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, şirketin mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisansı için başvuru yapacağı yönünde çıkan haberlere işaret ederek, “Yatırım bankacılığı … doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır” dedi.

14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding’in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edilmişti.

Grup 1994 yılında Dışbank’ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis’e satmıştı.

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