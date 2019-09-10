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Bankacılık sektörüne giriyor mu? Doğan Holding’den açıklama…

Doğan Şirketler Grubu Holding yatırım bankacılığı alanının doğru fırsat çıkması halinde baktığı sektörlerden biri olduğunu ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını açıkladı. Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.

09:46 -
Haberler Ekonomi
Bankacılık sektörüne giriyor mu? Doğan Holding’den açıklama…

Bloomberg’ü dünkü haberinde Doğan Holding’in yatırım bankası kuracağı ifade edilmişti. Konuyla ilgili Doğan Şirketler Grubu Holding  KAP’a açıklamalarda bulundu. Şirket henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtti.

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, şirketin mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisansı için başvuru yapacağı yönünde çıkan haberlere işaret ederek, “Yatırım bankacılığı … doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır” dedi.

14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding’in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edilmişti.

Grup 1994 yılında Dışbank’ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis’e satmıştı.

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REUTERS

Son güncelleme: android-time 09:50 10.09.2019
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