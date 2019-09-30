Bankacılık sektörünün kârı düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, bankacılık sektörünün kredileri Ağustos sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %6.1 düşüşle 2.54 trilyon lira oldu.

Sektörün aktifleri Ağustos’ta 4.27 trilyon liraya ulaşırken, geçen sene Ağustos’ta %2.85 olan NPL rasyosu ise bu sene aynı dönemde %4.64’e yükseldi.

Bankacılık sektörünün SYR’si ise Ağustos’ta %18, çekirdek SYR’si %14 olarak gerçekleşti.

FAİZ ETKİSİ

Bankacılık sektörünün kârında yaşanan düşüşte politika faizinde yaşanan yükseliş etkili oldu. 2018 yılının Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan ani yükseliş sonrası Merkez Bankası politika faizini 24 seviyesine kadar çıkarmıştı.

Politika faizi Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından göreve getirilen Murat Uysal’ın temmuz ayında yaptığı PPK toplantısına kadar 24 seviyesinde kaldı. Merkez Bankası politika faizini temmuz ayında 425 baz puan, bu ay ise 325 baz puan indirerek 16.50 seviyesine çekti.

REUTERS-sozcu.com.tr