Bankacılık sektörünün net kârı düştü

Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17.3 düşüşle 19.7 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aylık verilerine göre sektörün kredileri ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9 artışla 2.55 trilyon lira oldu.

Sektörün aktif büyüklüğü Mayıs sonunda 4.27 trilyon TL’ye ulaşırken, Mayıs itibarıyla takipteki kredi rasyosu yüzde 4.18’e yükseldi.

Bu rakam geçen sene Mayıs’ta yüzde 2.82 seviyesindeydi. Bir önceki ay olan Nisan verilerinde ise yüzde 4.05 seviyesindeydi.

Verilere göre sektörünün Mayıs sonunda SYR’si de yüzde 17 oldu.

REUTERS