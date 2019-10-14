Varlık yönetim şirketlerinin dosya sayısı 4 milyona çıktı

Ekonomik krizle birlikte bankaların batık kredileri (takipteki krediler, tahsili gecikmiş alacaklar) hızla artarken, varlık yönetim şirketlerine yapılan batık kredi satışları da yükseliyor.

Varlık Yönetim Şirketleri Derneği'nin (VYŞD) verdiği bilgilere göre, bankaların yılın ilk 9 ayında bu şirketlere sattığı tahsili gecikmiş alacakların (TGA) toplamı 8 milyar TL'yi aştı. Cumhuriyet Gazetesi’nden Emre Deveci’nin haberine göre; 2018'in tamamında bu rakam yaklaşık 6 milyar TL olmuştu. Varlık yönetim şirketlerinin bankalardan devraldığı ve şu an portföyünde olan TGA'ların toplamı 50 milyar TL'yi geçti.

500 BİN DOSYA DAHA EKLENDİ

Bu şirketlerin elindeki toplam dosya sayısı da geçen seneki 3.5 milyon seviyesinden 4 milyona yükseldi. Şu ana kadar VYŞD üyesi şirketler tarafından çözüme kavuşturulan dosya sayısı ise yaklaşık 1 milyon seviyesinde. 2019'da bankalar tarafından gerçekleştirilen 8 milyar TL'lik satışın yaklaşık üçte ikisi KOBİ/Ticari portföy kredilerinden, geri kalan kısmı ise bireysel portföy kredilerinden oluştu.

İNDİRİM VEYA UZUN VADELİ ÖDEME PLANI

100 TL'lik tahsili gecikmiş alacağı ortalama 2-3 yıllık hukuki takipten sonra yapılan ihalelerde bankalardan ortalama 5 ile 10 TL arasında bir fiyata satın alan varlık yönetim şirketleri, iletişime geçtiği borçluya borç tutarında indirim ya da uzun vadeli ödeme planı sunup tahsilat yapmaya çalışıyor. Bankalar alacakları ile bu satış arasındaki farkı zarar olarak bilançolarına yazarken, varlık yönetim şirketleri de devraldığı alacağın ne kadarını tahsil edebilirse o kadar gelir elde ediyor.

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185 MİLYAR TL TAKİPTE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün halen bilançosunda olan takipteki kredilerin tutarı 8 Ekim 2019 itibarıyla 134.6 milyar TL'ye ulaşırken, varlık yönetim şirketlerinin bilançosundakiler de eklendiğinde batık kredi toplamı yaklaşık 185 milyar TL'ye ulaşıyor.

KRİZ TETİKLEDİ

Ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerin her sektörü olduğu gibi varlık yönetim şirketlerini ve şirketlerin tahsilatlarını da etkilediğini belirten VYŞD Sözcüsü, bankalar tarafından gerçekleştirilen alacak satışlarının önceki yıla göre artış gösterdiğine dikkat çekti.

Bilindiği üzere varlık yönetim şirketleri sektörü, BDDK'den aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde; bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların TGA'larını temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedir.

BDDK onaylı 21 varlık yönetim şirketi bulunduğunu aktaran sözcü, sektörde yaşanılan en büyük sorunun “bankalardan devralınan müşteriye ait dosyaların güncel olmaması durumunda müşteriye ulaşamamak ve/veya müşteri telefonu olarak kayıtlı iletişim bilgisinin başkasına ait olması” olduğuna işaret etti.

Şu an sadece tahsili gecikmiş alacakları satın alan varlık yönetim sektörü, tüzel ve gerçek kişilerin elektrik, telefon, doğalgaz borçlarını da satın alıp tahsilat yapabilmek için düzenleyici otoritelerden yasal değişiklik talep ediyor.