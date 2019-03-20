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Bankalar Birliği’nden ‘düşük risk’ tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği'nin bankalara ilettiği tavsiye kararında borçlarını ödeyen veya yapılandıran müşterilere yeni kredi verilmesinde düşük risk kriterleri uygulanması gerektiği ifade edildi.

11:51 -
Haberler Ekonomi
Bankalar Birliği’nden ‘düşük risk’ tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde daha düşük risk kriterlerinin dikkate alınması yönünde tavsiye kararı aldığını açıkladı.

TBB açıklamasında, “Gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulunulmuştur” denildi.

Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu’nun, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kredi kanallarının açık tutulması amacıyla bir tavsiye kararı aldığı belirtildi.

REUTERS

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