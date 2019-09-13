Bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat, TEB…

Birçok bankanın kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından vatandaşlar ana gündem konuları arasında faiz oranları yer almaya başladı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankların ardından İş Bankası da kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıkladı. İşte 2019 ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI:

TEB

İhtiyaç kredisi: %1.25

Konut kredisi: % 1.2

ZİRAAT BANKASI

Konut kredisi: % 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

AKBANK

İhtiyaç kredisi: % 1,71

Konut kredisi: % 1.19

VAKIFBANK

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: %1,55

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1,84)

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: % 1,84