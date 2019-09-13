Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat, TEB…

Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat ve TEB'in ardından bir banka daha faiz oranlarında indirime gitti. Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi. Peki, güncel ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları ne kadar?

16:22 -
Haberler Ekonomi
Bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat, TEB…

Birçok bankanın kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından vatandaşlar ana gündem konuları arasında faiz oranları yer almaya başladı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankların ardından İş Bankası da kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıkladı. İşte 2019 ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI:

TEB
İhtiyaç kredisi: %1.25
Konut kredisi: % 1.2

ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi: % 0.99
Tüketici kredisi: % 1,59

AKBANK

İhtiyaç kredisi: % 1,71
Konut kredisi: % 1.19

VAKIFBANK

Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: %1,55

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1,84)
Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: % 1,84

İLGİLİ HABERİş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdiİş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more