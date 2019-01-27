“Bankalar telefon taciziyle vatandaşı intihara sürüklüyor”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bankalar ve varlık şirketlerinin vatandaşı borçlarından dolayı huzuru bozacak seviyede aramasının önüne geçilmesi için yasa teklifi hazırladı.

Teklifin gerekçesinde, “Banka, varlık şirketleri ve özel hukuk büroları, borçlu vatandaşları makul seviyenin üzerinde arayıp huzurlarını kaçırarak, psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekte, borçlulara ulaşamadıklarında da yakınlarını arayarak borçluyu deşifre etmektedir. İnsanların borç nedeniyle canlarına kastetmelerinde banka ve diğer alacaklı kuruluşlarının hiçbir katkısı yoktur demek, yanlış olur” denildi.

Vatandaşın bankalara 516.1 milyar, finansman şirketlerine 17.3 milyar, TOKİ'ye ise 20.4 milyar lira borcu olduğu, varlık yönetim şirketlerine satılan borç toplamının 20.8 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.