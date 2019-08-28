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Bankaların güncel faiz oranları: 2019 konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Nakit ihtiyacı olanlar ve kredi çekmeyi planlayanlar bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle yüksek rakamlarda bankalar arasındaki ufak faiz farkları bile büyük meblalar ortaya çıkarabiliyor. İşte bankaların güncel ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

11:51 -
Haberler Ekonomi
Bankaların güncel faiz oranları: 2019 konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Konut almak istyenlerin çoğunlukla tercihi konut kredisi olurken, nakit sıkışıklığı sebebiyle birçok kişi ihtiyaç kredisine başvuruyor. Bankaların güncel faiz oranları kredi çekmeyi planlayanların ilgiyle araştırdığı bir konu. Haberimizde bazı büyük bankaların konut ve ihtiyaç kredisi oranlarını bulabilirsiniz.

28 AĞUSTOS 2019 BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankalar Kredi Tutarı Vade Süresi Faiz Oranı

QNB FinansBank 1.000 TL – 10.000.000 TL 3 – 180 Ay %1,64

Yapı Kredi 10.000 TL – 1.000.000 TL 3 – 120 Ay %1,49

DenizBank 100.000 TL – 1.000.000 TL 3 – 300 Ay %2,05

Garanti Bankası 1.000 TL – 500.000 TL 3 – 120 Ay %1,36 – %1,36

28 AĞUSTOS 2019 BANKALARIN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankalar Kredi Tutarı Vade Süresi Faiz Oranı

QNB FinansBank 1.000 TL – 10.000 TL 3 – 60 Ay %1,29

Yapı Kredi 10.000 TL – 25.000 TL 3 – 60 Ay %1,96- %1,88

DenizBank 10.000 TL – 100.000 TL 3 – 60 Ay %2,10

Garanti Bankası 15.000 TL – 50.000 TL 3 – 60 Ay %1,84 – %1,69

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KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, konut ya da taşınmazların satın alınması için banka tarafından, alınacak konutun ipotek altına alınması şartı ile verilen bir kredi türüdür. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.

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Son güncelleme: android-time 11:52 28.08.2019
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