Kamu bankalarına kredi sınırından muafiyet

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre; sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine’ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ’ye ve merkezi yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen “kredi sınırları”na dahil olmayacak.

FİNANSMAN ORTAKLIKLARI DİKKATE ALINMAYACAK

Bankacılık kanununda yer alan “kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler” başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak.

Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı.

KREDİ TEMİNAT ORANLARI BELİRLENDİ

Buna göre; tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90’ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85’i aşamayacak.

TAŞIT KREDİSİNDE LİMİT ARTIRILDI

Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL’den, 120,000 TL’ye çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının 60 ay olarak uygulanması ve borcun başka bankada bulunması halinde borç ödemesinin ilgili bankaya yapılması hüküm altına alındı.

REUTERS