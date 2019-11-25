Banka işlemlerinde genellikle şubeleri tercih eden kişi ve kurumların en çok merak ettiği konulardan biri de bankaların çalışma saatleridir. Özellikle öğle molasının hangi saatlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar sık sık kullanacakları bankaların açılış kapanış ve öğle molası saatlerini araştırmaktadırlar. Hemen hemen tüm Türkiye'de bankaların açılış ve kapanış saatleri aynı olsa da bazı bankalar öğle saatlerinde bankayı gişe sayısını düşürerek açık bırakmaktadır. Finansal işlemlerini, para yatırma ve çekme işlemlerini, kredi işlemlerini, ödeme işlemlerini bankaların şubelerinden gerçekleştirmek isteyen kişiler için önemli bir detay olan banka çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi alabilmeniz için hazırladığımız haberde tüm bankaların çalışma saatlerini bulabilirsiniz. Peki, bankaların öğle molası saatleri kaçtır? İşe ayrıntılar…

BANKALARIN ÖĞLE MOLASI SAATLERİ KAÇTIR?



Türkiye'de hemen hemen tüm bankaların çalışma saatleri aynıdır. Bunları ek olarak Atatürk Havaalanında bankalar 24 saat işlem gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı alışveriş merkezlerinde ise açılışlar 10:00 itibariyle gerçekleşmektedir. Bunun dışında ise tüm bankaların ATM'leri yılın her günü 7/24 açıktır.

İşte bankaların çalışma saatleri:

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Açılış saati: 09:30

Vakıfbank Öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Vakıfbank Kapanış saati: 17:30

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank açılış saati: 09:00

Akbank öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Akbank kapanış saati: 17:00

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası açılış saati: 09:00

Garanti Bankası öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Garanti Bankası kapanış saati: 17:00

Halkbank Çalışma Saatleri

Halkbank açılış saati: 09:00

Halkbank öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Halkbank kapanış saati: 17:00

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası açılış saati: 09:00

Ziraat Bankası öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Ziraat Bankası kapanış saati: 17:00

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası açılış saati: 09:00

İş Bankası öğle arası saatleri: 12:30-13:30

İş Bankası kapanış saati: 17:00

Türkiye İş Bankası'nın Farklı Şubelerinin Çalışma Saatleri

İş Bankası İstanbul Viaport AVM: 10:00-18:30

İş Bankası İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 08:00-18:30

İş Bankası İstanbul Nautilus AVM: 10:00-18:30

İş Bankası İstanbul Kanyon AVM: 10:00-18:30

İş Bankası İstanbul Adalet Sarayı: 09:00-12:30 / 13:30-17:00

İş Bankası İstanbul Teknik Üniversitesi Adalet Sarayı: 08:30-17:00

İş Bankası İstanbul Borsa: 09:00-12:30 / 13:30-17:00

İş Bankası İstanbul Atatürk Havalimanı: 00:00-23:59

QNB Finansbank Çalışma Saatleri

QNB Finansbank açılış saati: 09:00

QNB Finansbank öğle arası saatleri: 12:30-13:30

QNB Finansbank kapanış saati: 17:00

Denizbank Çalışma Saatleri

Denizbank açılış saati: 09:00

Denizbank öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Denizbank kapanış saati: 17:00

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC açılış saati: 09:00

HSBC öğle arası saatleri: 12:30-13:30

HSBC kapanış saati: 17:00

Yapı Kredi Çalışma Saatleri

Yapı Kredi açılış saati: 09:00

Yapı Kredi öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Yapı Kredi kapanış saati: 17:00

İNG Bank Çalışma Saatleri

İNG Bank açılış saati: 09:00

İNG Bank öğle arası saatleri: 12:30-13:30

İNG Bank kapanış saati: 17:00

Albaraka Türk Çalışma saatleri

Albaraka Türk açılış saati: 09:00

Albaraka Türk öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Albaraka Türk kapanış saati: 17:00

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank açılış saati: 09:00

Şekerbank öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Şekerbank kapanış saati: 17:00

Odeabank Çalışma Saatleri

Odeabank açılış saati: 09:00

Odeabank öğle arası saatleri: 12:30-13:30

Odeabank kapanış saati: 17:00

TEB Çalışma Saatleri

TEB açılış saati: 09:00

TEB öğle arası saatleri: 12:30-13:30

TEB kapanış saatleri: 17:00