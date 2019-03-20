Barceló Hotel Group’un Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen oldu

Turizm sektöründe 33 yıllık deneyime sahip Hasan Ekmen, sektörde farklı şirketlerde önemli görevler üstlendikten sonra 2006 -2018 yılları arasında Barceló Hotel Group bünyesinde İstanbul, Ankara, Budapeşte ve Dubai'deki otellerde Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Yurtdışında üstlendiği sorumlulukların ardından İstanbul'a gelen Ekmen, Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna atandı. Aralık 2018'de açılışı yapılan Barceló İstanbul Otel'inin yanı sıra Occidental The Public ve Occidental Pera İstanbul Otelleri'nin de Genel Müdürlüğünü yürüten Ekmen, görevi kapsamında grubun Türkiye'deki yeni yatırımlarının planlanmasından da sorumlu olacak.

1965 doğumlu olan Ekmen, çok iyi derecede İngilizce ve İspanyolca biliyor.