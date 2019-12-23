Baştuğ: Yılı beklenenden pozitif bitiriyoruz

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bankacılık Söyleşileri” kapsamında bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Garanti BBVA’nın performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

2019 yılı çok kolay bir yıl olmadığını belirten Baştuğ, “Ancak sanıyorum şunu söylemek yanlış olmaz; gerek ekonomimiz gerek sektörümüz gerekse bankamız açısından, beklentilerden daha pozitif bir tablo ile yılı bitiriyoruz.” dedi.

Baştuğ, reel sektöre ve yatırımlara sağladığı destekle ekonominin gelişiminde lokomotif görev üstlenen bankacılık sektörünün her zaman olduğu gibi; ekonominin dengelenme sürecinde de ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkısını sürdürdüğünü anlattı.

Baştuğ, yüzde 54 seviyesine ulaşan sektörün kredi penetrasyonunun da bunu destekler nitelikte olduğunu ancak hala gidecek çok yol bulunduğunu söyledi.

Sektörün TL kredi büyümesinin ilk yarı yıldaki teşviklerin ve yılın ikinci yarısından itibaren faizlerdeki düşüş trendinin desteğiyle yüzde 14’e ulaştığını belirten Baştuğ, şöyle devam etti:

“2020’de büyüme anlamında daha iyi bir resim göreceğiz. Artan iç talep, kredi büyümesini teşvik eden düzenlemeler ve düşük faiz ortamının devamı ile birlikte bankaların ekonomiye sağladığı kaynağın artarak sürmesini bekliyoruz. 2019’un 9 ayında, özellikle kamu bankaları TL kredi büyümesinde önemli rol oynadı. Son çeyrekte ise özel bankaların TL kredi büyümesi hız kazandı. Bu katkının sürmesini ve 2020 yılında kamu bankaları-özel bankalar arasında daha dengeli bir büyüme tablosu görmeyi bekliyoruz. Bu yıl TL krediler, tüzel ve bireysel ayrımında dengeli büyüdü. Seneye de benzer seyrin devamını bekliyoruz.”

‘TİCARİ KREDİLERDE TOPARLANMA DEVAM EDECEK’

Recep Baştuğ, ABD ve Çin arasındaki ticaret belirsizliklerinin, Brexit süreci ve gelişmekte olan ülkelerdeki bazı kendine özgü risklerin, küresel dinamiklerde en belirleyici konular olarak öne çıktığını söyledi.

Küresel ticaret gerilimleri ve korumacılık trendinin, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkileyerek, Çin ekonomisinin yapısal olarak yavaşlamasına ve ABD ekonomisinin gerilemesine neden olduğunu anlatan Baştuğ, son dönemde Çin ve ABD arasında ticaret görüşmelerinde olumlu adımlar olsa da global ticaretteki belirsizliklerin devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Baştuğ, ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya ve zayıf enflasyona karşı ise ABD Merkez Bankasının (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) daha genişleyici para politikaları uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Fed’in politika faizini 2019’da yüzde 1,75’e indirirken, ECB’nin faiz oranını 10 baz puan düşürerek güçlü bir gevşeme paketi açıkladığını hatırlatan Baştuğ, “Merkez bankaları tarafında devam edecek olan konjonktür karşıtı politikaların, ABD ve Avrupa’da olası krizi önlemenin yanı sıra Çin’de daha sert bir yavaşlamayı da önleyecek olsa da küresel ekonominin beklenenden fazla yavaşlamasını engelleyemeyeceğini öngörüyoruz. Gelişmekte olan ülke piyasaları, büyük merkez bankalarının genişlemeci para politikalarından finansal gerginliği baskılamasından dolayı bir süre daha olumlu etkilenebilir.” şeklinde konuştu.

’12 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ DESTEKLEDİ’

Baştuğ, Türkiye’de de 2019’un ikinci yarısından itibaren yapılan 12 puanlık faiz indiriminin özellikle bireysel kredileri desteklediğini ifade etti.

Gelecek dönemde ticari krediler tarafında başlamış olan toparlanmanın da devam etmesini beklediklerini söyleyen Baştuğ, “Sektörün fonlama tarafında ise gerileyen ülke risk primi, dış borcun döndürülmesi ve fonlama maliyetlerini destekleyici olmayı sürdürecek.” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ, Merkez Bankasının, enflasyonda beklenenden hızlı gerilemeye rağmen Temmuz 2019’a kadar sıkı duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Temmuz 2019’dan itibaren ise, enflasyondaki gerileme ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleme politikalarının desteği ile politika faizini son 4 toplantıda 12 puan düşürerek yüzde 12’ye indirdiğini hatırlatan Baştuğ, “Önümüzdeki yıl enflasyon görünümü; Merkez Bankasının faiz politikasında etkili olacaktır. Enflasyonun, yılın ilk yarısında mevsimsel etkiler ve ücret artışlarına bağlı hizmet fiyatlarındaki değişimden dolayı yüzde 11-12 bandında dalgalanmasını, daha sonrasında ciddi bir şok yaşanmaması durumunda 2020 yılı sonunda yüzde 9’un altına gelebileceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)