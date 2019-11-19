Başvuru yapıldı! Türk mutfak devi Öztiryakiler’e Japon ortak

Hoshizaki Europe Holdings B.V. (Devralan) ile Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (“Öztiryakiler”) mevcut pay sahipleri arasında Öztiryakiler'in bir kısım paylarının Devralan tarafından devralınması amacıyla çeşitli sözleşmeler imzalandı.

“ŞİRKETİMİZİN HIZLI BÜYÜMESİNE İVME KATACAKTIR”

Konu ile ilgili başvuru Rekabet Kurulunun internet sitesinde yer aldı. Öztiryakiler, merkezi Japonya'da bulunan ve sektörün dünyadaki en büyük üç firmasından birisi olan Hoshizaki Corporation ile yüzde 28,6 oranında ortak olmak için anlaşmaya vardığını geçen hafta açıklamıştı.

Türkiye'deki mutfak devi Öztiryakiler'e Japonlar ortak oldu. Öztiryakiler'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşmanın Japon devinin Türkiye'ye ve kendilerine olan güveni gösterdiği belirtilirken, “Hoshizaki’den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hoshizaki ve Öztiryakiler sinerjisi şirketimizin hızlı büyümesine ivme katacaktır.” ifadeleri kullanıldı. (FOREKS- sozcu.com.tr)