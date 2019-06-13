Batısöke Çimento satış yolunda

Konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre şirket yakın zamanda halka açık kısmı haricindeki geri kalan hisselerin satışı için yetkilendirme yaptı.

Konuyla ilgili Batısöke’ye haberin yazıldığı sırada ulaşılamazken, Ünlü&Co bir yorum yapmadı.

Yetkilendirmeye göre 400 milyon TL sermayeye sahip şirketin yaklaşık 300 milyon TL nominal tutara kadar Batıçim hisselerinin satışı söz konusu olabilecek.

Batısöke hisseleri saat 1610’da yüzde 3.45 primli hareket ediyor.

Batısöke Çimento’nun nin yüzde 74.62’si Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii, yüzde 8.51’i İsmail Tarman’a ait.

Batısöke Çimento, Batı Anadolu Grubu’na bağlı şirketler arasında yer alıyor. Grubun diğer şirketler arasında ise Batısöke’nin yüzde 75 hissedarı Batıçim’in yanısıra, Batıenerji, Batıbeton, Batıliman ve Ash Plus şirketleri bulunuyor.

Yatırımcı adaylarına gönderilen dökümana göre bağlayıcı olmayan teklifler ile bağlayıcı tekliflerin alınmasının Temmuz-Eylül aylarında olması planlanırken, şirketin 2019-2020 EBITDA’sının da 14 milyon dolar olması öngörülüyor.

Çimento sektöründe geçen sene de Sabancı Grubu’nun ana hissedarı olduğu Çimsa’ya ait Kayseri ile Niğde Çimento’nun ve Akçansa’ya ait Ladik Çimento’nun satışı için Ünlü&Co yetkilendirilmişti.

Sektörde en büyük oyuncular olarak ise Sabancı Grubu, Oyak Grubu ve Limak Grubu faaliyet gösteriyor.

İç talebin daraldığı Türkiye’de çimento sektör ünün üretim kapasitesi her geçen yıl artarken, sektörün kapasite kullanım oranı da düşüyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre sektörün çimentoda kapasite kullanım oranı 2014’ten 2018’e kadar 10.6 puan düşüşle yüzde 53.4’e geriledi. Çimentonun hammaddesi klinkerde ise kapasite kullanım oranı beş yılda 9.9 puan düşüşle yüzde 82.9’a indi.

Çimento ve klinker tüketiminde en büyük payı büyük ölçekli altyapı projeleri, ardından kentsel dönüşüm projeleri alıyor.

Türkiye’de çimento iç satışları geçen yıl yüzde 10.9 düşüşle 64.3 milyon tona, ihracat yüzde 6.4 düşüşle 7.5 milyon tona indi. Üretim ise yüzde 9.9 daralarak 72.5 milyon ton oldu.

Şirket ilk çeyrek sonunda 59.4 milyon TL zarar açıkladı.

REUTERS