Bauhouse çalışma saatleri 2019: Bauhouse hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Bauhouse mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Bauhouse sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Bauhouse 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Bauhouse çalışma saatleri 2019…

BAUHOUSE ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Bauhouse Yapı Market hafta içi hergün mesaiye sabah tam 10:00'da başlar ve kapanış saati olan 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Bauhouse öğle arası molası vermemektedir.

Bauhaus Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Ancak ikinci günü saat 12:00 ile 20:00 arası hizmet verir. Diğer günler ise normal çalışma saatleri arasında hizmet verir.

Bauhaus 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermeye devam eder.

Bauhouse Merkez Binası, İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, No: 1A, D. 142

34752 Ataşehir – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Bauhouse Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0850 211 98 53

BAUHOUSE HAKKINDA

Almanya'nın en büyük 2. ev geliştirme perakende şirketi olan “Bauhaus” İsviçre merkezli atölye, ev ve bahçeleri, el aletleri ve yapı malzemeleri satışı yapan bir mağazalar zinciridir. Dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Bauhaus'un, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Macaristan, Norveç ve Slovenya ve Türkiye'de 250'den fazla mağazası bulunmaktadır.