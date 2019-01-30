Bayındır: Turizm gelirlerinde 2013-2014’e dönmek için birkaç yıl daha beklememiz gerek

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2018 yılında turist sayısında yaşanan güçlü yükselişe karşın aynı başarının turizm gelirlerinde yakalanamadığını belirtti.

TÜROB’un geleneksel öğle yemeğinde konuşan Bayındır, “Turizm sektörü açısından iyi denilebilecek bir yılı geride bıraktık. Geçen yıl yaşanan yükselişin bu yıl da devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl hem ziyaretçi sayısında hem gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngörüyoruz” dedi ve ekledi:

“Uluslararası büyük fuarlardan edindiğimiz izlenimler 2019’a yönelik umutlarımızı artırıyor. Hemen hemen tüm turizm pazarlarımız açısından iyimseriz. Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin belkemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. Uzakdoğu pazarlarında hareket başladı. Ortadoğu canlılığını koruyor. 2018’de başlayan yükselme trendinin bu yıl da devamını ve çift haneli artış öngörüyoruz.”

“FİYATLARDA ARTIŞIN BAŞLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ”

Buna karşın fiyat seviyelerinde Türkiye’nin hala istenilen seviyeye ulaşamadığına işaret eden Bayındır şöyle devam etti:

“Fiyatlarda artışın başlaması memnuniyet verici. Ama maalesef turist ve doluluk artışı kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmedi… Fiyatlarda 2013-2014 seviyelerine dönmek için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor.”

Güvenlik endişeleri, Rusya ile yaşanan kriz ve politik gelişmelerin etkisiyle Türkiye turizmi 2016’da dip seviyeleri görürken; sektörde 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 50’yi bulan fiyat indirimleri yaşanmıştı.

REUTERS