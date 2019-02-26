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Doğalgazın uzun vadeli alım kontratı 2021’de doluyor

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, doğal gazda tamamen yurt dışına bağımlı olan Türkiye'nin her yıl satın aldığı 15-16 milyar metreküp (bcm) hacimdeki doğalgazın uzun vadeli alım kontratının 2021'de dolduğunu ve Türkiye'nin tedarikçi ülkelerden fiyat başta olmak üzere kontratlarda daha esnek olmasını istediğini belirtti.

13:28 -
Haberler Ekonomi
Doğalgazın uzun vadeli alım kontratı 2021’de doluyor

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi doğalgaz piyasası panelinde yaptığı konuşmada son yıllarda artan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzına dikkat çekerek tedarikçilere esneklik çağrısında bulundu.

Bayraktar, “Beklentilerimiz neler, özellikle bollaşan LNG sonucu beklentilerimiz içinde esneklik yer alıyor. Daha esnek kontrat şartları, esnek süreler ve esnek fiyatlama gerekiyor. Artık fiyata çok duyarlı bir piyasa var. Tedarikçilerin bu duyarlılığa adapte olmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin yıllık 50 milyar metreküpe kadar yükselen doğalgaz ithalatında LNG’nin önemli bir yer tuttuğunu belirten Bayraktar, ABD ile Türkiye liderlerinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma arzularına atıfta bulunarak ticaret hacminin artırılması için ABD'den LNG ithalatının artabileceğini söyledi.

Bayraktar, “LNG ticaretinde ABD net ihracatçı konumuna geçti. Bunun çok daha artabileceğini düşünüyoruz… İkili ticaret hacmini artıracaksak, doğalgazın bunun önemli bir parçası olacağını düşünüyorum. Doğalgazın esnek şekilde Türkiye’ye gelmesi gerekiyor” dedi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 15:18 26.02.2019
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