Bayraktar: Kabak fiyatı yüzde 47 arttı

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, ağustosta üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Market fiyatlarında, ağustosta 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini belirten Bayraktar, 14 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı gerçekleştiğini söyledi.

Bayraktar, bu dönemde marul, kuru fasulye, nohut, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına işaret ederek, “Fiyat düşüşü markette yüzde 27,40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16,47 ile şeftali, yüzde 15,16 ile domates izledi.” ifadelerini kullandı. Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 47,13 ile kabakta olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti.” diye konuştu.

Bayraktar, üretici fiyatlarındaysa aynı dönemde 7 üründe fiyat değişimi görülmediğinin altını çizerek, 11 üründe azalma, 12 üründeyse fiyat artışı olduğunu kaydetti. Üretici fiyatlarında maydanoz, yeşil soğan, limon, elma, pirinç, kuru kayısı ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına vurgu yapan Bayraktar, “Fiyat düşüşü üreticide yüzde 64,29 ile en fazla kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 45,49 ile domates, yüzde 40 ile sivri biber izledi.

İŞTE FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 89,47 ile salatalıkta meydana geldi. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 33,33 ile kuru incir, yüzde 25 ile fındık izledi.” bilgilerini verdi. Bayraktar, üretici fiyatlarındaki artış ve düşüşlerin nedenlerine ilişkin şunları kaydetti: “Salatalıkta ve kabakta üretim maliyetlerini kurtarmayan fiyatlar sökümlere neden oldu. Bu durum da arzı düşürdüğü için fiyatları artırdı. Kuru fasulyede yeni başlayan hasat nedeniyle tam oturmayan piyasa fiyatları, geçen sezona göre artış gösterdi. Yeşil fasulyede yağışların ürünü olumsuz etkilemesi fiyatları artırdı. Domateste hasat edilen ürün miktarındaki artışa karşın alımların yavaş olması, ihracattaki durgunluk fiyatlarda düşüşe yol açtı. Aşırı yağışların kaliteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle yeşil mercimek fiyatlarında da düşüş meydana geldi.” Üretici ve market fiyatları arasındaki farkın ağustosta yüzde 342,08 ile en fazla patlıcanda görüldüğünü belirten Bayraktar, söz konusu farkın elmada yüzde 308,33, kuru kayısıda yüzde 307,25 olduğunu aktardı.

“BORÇLAR YAPILANDIRILSIN”

Bayraktar, üreticilerin bu yıl aşırı yağıştan kuraklığa, selden doluya birçok afete maruz kaldığını hatırlattı. Döviz kurundaki artışın ve enflasyonun çiftçinin girdi maliyetlerini artırdığına vurgu yapan Bayraktar, “Tarım kredilerinde uygulanan faiz oranları arttı ve çitçimizin finansal maliyetleri de bu nedenle artmış durumda. Afetlerin de üst üste yaşanması üreticimizin borçlarını ödemesini zor hale getirdi. Biz bu yıl özellikle doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu. Bayraktar, süt fiyatlarında 1,5 olması gereken süt/yem paritesinin şu an 1 civarında olduğunu belirterek, süt hayvanlarının kesime gitmemesi için süt fiyatlarının acilen 2 lira 53 kuruşa çıkarılması gerektiğini söyledi.

PAMUK PRİMİ DESTEĞİ ARTIRILMALI

Bayraktar, geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar ödendiğine işaret ederek, şöyle devam etti “Biz bunu içerden karşılamak istiyoruz. Üreticimize gerekli destekler verildiğinde Türkiye’nin pamuk ihtiyacını bizim çiftçimiz sağlayabilir. Dünya ile birlikte Türkiye’de de pamuk fiyatları bir miktar düşmüştür. Hasatta aşağı yukarı 15 gün sonra başlayacak. Üreticimiz fiyatların daha da düşmesinden tedirgindir. Bununla ilgili de hükümetimizin tedbir alması istenmektedir. Bu tedbiri almazsak önümüzdeki yıl pamuk üretimi düşecektir. Üreticimiz 800 kuruş olan pamuk priminin 1 lira 20 kuruşa çıkarılmasını istemektedir. Primleri esas alan kotanın da kaldırılmasını üreticimiz talep etmektedir.” Bayraktar, üreticilerin Toprak Mahsülleri Ofisinin çeltik maliyetini dikkate alan bir fiyatla piyasaya girmesini talep ettiklerini aktardı.

AA