Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih

2018 yılı itibariyle yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. Emeklilere bu yıl toplamda 10.7 milyar TL ödeme yapılacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların cevabı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini söyledi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILDI MI?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılmadı.