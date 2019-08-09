Bayram öncesi sahte paralara dikkat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların sahte para kontrol makinesi ve kalemine dahi takılmayan paralar ürettiğini belirterek, besicilere, acele etmeden müşteriyi tanıyarak satış yapmalarını önerdi.

“Bayram öncesi puslu havalara benzer.” diyen Şahin, bayramda dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Şahin, mağduriyet yaşanmaması için tüm banknotların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bununla alakalı tedbirler olabilir. Sahte parayı ayırt edici makineler, kalemler, kabartma kısımlarla tespit etme gibi çeşitli durumlar var. Parayı çok iyi tanıyan insanlar bunu tespit edebiliyor. Esnaf büyük paralara bakıyor. Sahtekarlar da büyük paralara çok bakıldığı için küçük paraları piyasaya sürüyor. Piyasaya en çok kurbanlıkların bulunduğu yerlerde sahte para sürülüyor. Kurbanlık hayvanı bir yıl boyunca yetiştiren çiftçimiz, hayvancımız o kalabalıkta parayı sayıp cebine atar. Sahte olup olmadığını kontrol etmek aklına gelmiyor. Acele etmemek, aceleye getirenler varsa onlardan uzak durmak gerekiyor. Bir sene uğraşılan 8-10 bin lira değerindeki bir hayvan bir anda sahte parayla uçup gidecek. Bir de biz bu sahte parayı alıp harcarsak ve parayı alan kişi sahte olduğunu anlarsa bizi polise şikayet ediyor. Bir de polise ifade vermek durumunda kalıyoruz.”

Besicilere, acele etmeden, müşteriyi tanıyarak satış yapmalarını öneren Şahin, “Ne makine ne kalem ne de diğerleri çok fazla tedbir değil, bunu bile aşan sahte paralar yapılabiliyor. Parayı iyi tanıyarak acele etmeden güven içinde alışveriş yapmak lazım.” dedi.

Şahin, kurbanlık alışverişlerinde alıcının kimlik bilgilerini öğrenmenin de sahte paraya karşı bir önlem olduğunu, vergi gerekçe gösterilerek kimlik bilgilerinin alınması gerektiğini ifade etti. Şahin, önceki yıllarda sahte parayla ilgili yüzlerce şikayet aldıklarını aktardı.

SAHTE PARA NASIL ANLAŞILIR?

Sahte paranın kağıt kalitesi düşük olur. Parayı ışığa tuttuğunda Atatürk resminin belirgin bir şekilde ortaya çıktığından emin olun. Paranın üzerindeki emniyet şeritlerinin yeterli parlaklıkta olduğuna dikkat edin. Paranın üzerinde rakam kısmındaki kabartmalı baskıya dikkat edin. Kabartma yoksa paranız sahtedir.

İSTANBUL’DA SAHTE 200 LİRALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Sultangazi’de, bir kadın fiyatı düşük herhangi bir eşya satın alırken sahte 200 lira verip para üstü alarak 8 esnafı dolandırmıştı.