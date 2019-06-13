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Bayramda dolara devam ettik

31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında vatandaşın dolara talebi devam etti. Dolar hesaplarına 619 milyon dolar daha girdi, mevduatların seviyesi 64 milyar 901 milyon dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr
15:12 -
Haberler Ekonomi
Bayramda dolara devam ettik

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 31 Mayıs haftasında 48.1 milyon dolar arttı, 7 Haziran’da 128.5 milyon dolar azaldı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 31 Mayıs haftasında 65.6 milyon dolar, 7 Haziran’da 54.9 milyon dolar arttı.

Ramazan bayramı tatilini de içeren 31 Mayıs-7 Haziran haftasında vatandaş 619 milyon dolar değerinde ABD doları aldı.

Bayram tatilinde dolar/TL 5.70’in altına inmişti.

Vatandaş söz konusu tarihte 302 milyon dolar değerinde euro alımı da yaptı. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu 4 Haziran'da başlayan 6 Haziran'da biten süreçte dahi vatandaşın döviz varlığını artırması dikkat çekti.

Bayram tatilinde dolar 5.70 seviyesinin dahi altına inmişti. Tatilden sonra dolar/TL 5.80 seviyesinin üstüne tekrar çıktı.

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