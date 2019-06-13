Bayramda dolara devam ettik

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 31 Mayıs haftasında 48.1 milyon dolar arttı, 7 Haziran’da 128.5 milyon dolar azaldı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 31 Mayıs haftasında 65.6 milyon dolar, 7 Haziran’da 54.9 milyon dolar arttı.

Ramazan bayramı tatilini de içeren 31 Mayıs-7 Haziran haftasında vatandaş 619 milyon dolar değerinde ABD doları aldı.

Vatandaş söz konusu tarihte 302 milyon dolar değerinde euro alımı da yaptı. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu 4 Haziran'da başlayan 6 Haziran'da biten süreçte dahi vatandaşın döviz varlığını artırması dikkat çekti.

Bayram tatilinde dolar 5.70 seviyesinin dahi altına inmişti. Tatilden sonra dolar/TL 5.80 seviyesinin üstüne tekrar çıktı.