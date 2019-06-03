Bayramda EFT ve havale işlemleri yapılır mı?

Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı içinde para gönderip almak isteyen vatandaşlar, internetten ve cep şubeleri üzerinden EFT ve havale yapılabilir mi? sorusunu merak ediyor. Peki Bayramda EFT ve havale yapılır mı? İşte cevabı…

BAYRAMDA EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

Bayram boyunca bankalar resmi tatilde olacağı için internetten veya cep şubeleri üzerinden EFT işlemi gerçekleştirilemeyecek. Verilen EFT talimatı 7 Haziran’da mesainin başlamasının ardından talimat emri verilen hesaba aktarılacak.

Havale işlemi ise aynı bankalar arasında gerçekleştirilen işlem olduğu için istediğiniz gün ve saatte gerçekleştirilebilecek.