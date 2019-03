BDDK kararı sonrası kuyumculardan ilk açıklama

AA muhabirine açıklama yapan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, yapılan açıklamadan son derece memnun olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

YÜZDE 60’A YAKIN KAYIP

Açıklamanın kendileri için seçimlerden önce büyük motivasyon olduğunu dile getiren Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüm kuyumculuk sektörü, Türkiye’deki 35 bin kuyumcu ile beraber buraya üretim yapan 6 bin kuyumcu şu an neredeyse bir bayram yaşıyor. Çünkü 2018-2019 yılları arasında kuyumculuk sektörü, sırf kredi kartlarındaki taksit sınırlandırmasından dolayı dolar bazında yüzde 60’a yakın kayıp yaşamıştı. Bu kayıplar, sektörde büyük sıkıntılara yol açtı ve kapanmaya doğru gidiyordu. Fakat şu an bu haberle birlikte, seçim öncesinde inanılmaz büyük motivasyon ve müjde oldu. Cumhurbaşkanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza, sektörün arkasında oldukları için minnettarız. Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) bir rapor aldım. 2017-2018 ve 2018-2019 dilimini karşılaştırdığımızda, kredi kartlarıyla yapılan alışverişler arasında, dolar bazında yüzde 60 düşüş vardı.” Sektörün rakibinin kuyumcuların birbirleri değil, elektronik, çanta, güzelli sektörleri olduğunu belirten Kamar, sektörün taksit olmadığında önemli sorunlar yaşadığını bildirdi.

“SEPET ORTALAMASI, TEK ÇEKİMDE 750 TL’YE KADAR DÜŞMÜŞTÜ”

Kamar, peşin alım gücü olmayan ama taksitle alışveriş yapabilen müşterilerin kaybedildiğini ve dolayısıyla sektörde önemli sıkıntı yaşandığını anımsatarak, sepet ortalamasının tek çekimde 750 TL’ye kadar düştüğünü bildirdi. Şu an sektörün yeniden hareketleneceğinin altını çizen Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yine BKM’den aldığım rapora göre, 1-15 Şubat tarihleri arasında elektroniğe 1,9 milyar TL, güzellik ve bakıma 1,3 milyar TL, kuyumculuğa 500 milyon TL harcanmış. Bakıldığında 3 milyar TL’lik harcama tamamen, paraya dönmeyecek, sıkıştığınız zaman ekonomiye girmeyecek ürünlere gitmiş. Biz lüks tüketim değiliz, lüks tasarruf aracıyız. Mücevher hem kullanılır, takılır ama yeri geldiğinde de ekonomiye kazandırır, paraya döndürülür. Şu an sektör inanılmaz mutlu ve bundan sonraki süreçte iç pazarda önemli hareket yaşanacak. Üreticiden perakendeciye giden zincirde herkes şu an bayram havası geçiriyor.” Kamar, alınan kararla, başlayan sezonlar öncesi çoğu sektörün önünü görebileceğini söyledi.

“SEKTÖR DARBOĞAZDAYDI”

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık da açıklamanın kendileri çok mutlu ettiğinin altını çizdi. Açıklamaların sektörde çok olumlu karşılık bulduğunun altını çizen Atayık, gittikçe daralan iç tüketimin karar sonrası yeniden hareketleneceğinin altını çizdi. Atayık şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektör çok ciddi bir darboğazdaydı. Türkiye’deki tüm kuyumcular için açıklama müjde niteliğinde oldu ve çok olumlu karşılık buldu. Piyasada daralma vardı, bu karar kesinlikle bizim önümüzü açacak bir karar. Tüketici açısından da çok sevindirici olduğunu düşünüyorum. İnsanlar düğünleri erteliyordu. Şimdi düğün sezonu öncesi böyle bir açıklamanın yapılması bizim için de tüketiciler içinde çok önemli. Çok sevindik emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

AA