BDDK başkanından TL mevduata prim önerisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, artan dövizle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bankalardan bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini kaydeden Akben, bankaların şubelere hedefler koyarak TL mevduatı özendirmelerini istedi.

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Akben, açıklamasında “Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık” diyen BDDK Başkanı Akben şöyle konuştu: “TL’nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL’ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TL MEVDUATA PRİM ÖNERİSİ

Reuters’ta yer alan açıklamasına göre ise Akben bankaların Türk Lirası’na farklı şekillerde sahip çıkabileceklerini söyledi. Görev süresi yeni uzatılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “TL’ye sahip çıkmanın reçetesi herkeste farklı olabilir. Mesela TL mevduat bulunması karşılığında bankaların şubelerine prim vermesi bir seçenek olabilir, şubelere hedefler konulabilir. Şu anda mevduat faizleri zaten serbest.” diye konuştu.