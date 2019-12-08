Bebek bezinde KDV indirimi için kanun teklifi

‘Kara Cuma' haftasında internetten en fazla sipariş verilen bebek bezinden KDV'nin yüzde 18'den 1'e indirilmesi için kanun teklifi verildi. Teklifin sahibi İYİ Partili Yasin Öztürk, “Bebekli ailelerin zorunlu tüketim kalemi olan bebek bezlerinin KDV oranının düşürülmesi bütçelerinin yükünü azaltacaktır” dedi.

TÜİK verilerine göre her yıl 1 milyon 300 bin bebek doğuyor. Bu verilere göre Türkiye'de 0-3 yaş arası bebek ve çocuk sayısı 5 milyonu buluyor. Ülkemizde bebek ekonomisinin yıllık cirosu 8 milyar liraya ulaşmış durumda. Yeni doğan bebeğin aylık masrafı en az 400 lira olarak hesaplanırken bunun en önemli kalemini bebek bezi oluşturuyor.

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Bebek bezlerinden yüzde 18 KDV alınıyor. Bu oranının düşürülmesi için kanun teklifi hazırlayan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Bebekli aileler için lüks tüketimden çıkıp, temel bir ihtiyaç halini alan bebek bezleri fahiş fiyatlarda seyrederken aileler çareyi internet sitelerinde ucuz satış ve kampanya takibi yaparak bulmaya çalışmaktadır” dedi.

Öztürk, en fazla ithalat yapılan ürünler arasında bebek bezlerinin de bulunduğunu, kurdaki dalgalanmalar nedeniyle satıcı için fiyat yükseltme gerekçesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘en az 3 çocuk yapın' tavsiyesini hatırlatan Öztürk, kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

“Bebek ve çocuk ürünlerinde yüzde 18 oranında KDV'nin uygulanıyor olması, ülkemizde asgari ücretten maaş alan bir çalışanın, Cumhurbaşkanı’nın tavsiyesine uymak bir yana 1 çocuğa bile bakamayacağını ortaya koymaktadır. Kaldı ki bebeklere yönelik tek masraf kalemi bebek bezi ile sınırlı kalmamakta, maması, giysisi ve diğer temel ihtiyaçları da aile bütçesine yansımaktadır. Ülkemizde temel bir çok ihtiyaç maddesinin fiyatının zamlandığı, işsizliğin ve borçlanmanın arttığı bir dönemde, özellikle bebekli ailelerin zorunlu tüketim kalemi olan bebek bezlerinin KDV oranının düşürülerek bütçelerinin yükünün azaltılması gerekmektedir.”