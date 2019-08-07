Bebek pasaport ücretleri ne kadar, nasıl alınır?

Bebeğiniz ile birlikte yurt dışına mı çıkacaksınız? Bu birçok anne baba için oldukça kapsamlı bir süreçtir. Kendi pasaport işlemlerinin yanında bir de bebek pasaportu ile ilgilenmek zorunda kalan anne babalar için hazırladığımız haber sayesinde gözlerde büyüyen o pasaport işlemleri hakkında detaylı bilgi edinebilecekler. İşte ‘pasaport ücretleri ne kadar, nasıl alınır?' sorusunun cevabı…

BEBEK PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Yetişkinlerde olduğu gibi bebekler için de pasaport almak için öncelikle randevu almak gerekmektedir. Randevu sistemindeki neden öncelik veriliyor olmasıdır.

Randevu için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine girerek pasaport randevusu al seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Randevuya gitmeden önce sizden istenen pasaport ve defter harcının bankaya yatırmanız gerekmektedir.

Yanınızda bebeğe ait en az 2 tane biyometrik fotoğraf olması gerekmektedir. Bu süreç bir bebek için zor olabilir. Tam karşıdan, yüzünde bir ifade olmadan, kulakları görünecek şekilde çektirilmesi zorunlu olan bu fotoğraf olmazsa olmazdır.

Randevu sırasında anne ve babanın orada olması gerekmektedir. Anne ya da babadan birinin olmaması durumunda ise noterden alınması gereken muvafakat belgesinin yanınızda olması gerekmektedir. Bu uyulama tamamen güvenlik için gerekli. Anne ya da babanın bebeği habersiz kaçırmaması adına yapılan bu uygulamada ebeveynlerin ikisinin de izni olmalı.

Bebeğin nüfus cüzdanının yanınızda olması gerekmektedir.

Pasaport ücretleri ise tartışmalı bir karar olsa da bebeklerin pasaport ücretleri de yetişkin pasaportlarıyla aynı. Pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli şeklinde ödeniyor. İşte 2019 yılı pasaport ücretleri

– 6 aylık 170,00 TL +133,62 TL =304 TL

– 1 yıllık 248,44 TL +133,62 TL =383 TL

– 2 yıllık 405,58 TL +133,62 TL =540 TL

– 3 yıllık 575,96 TL +133,62 TL =710 TL

– 4-10 yıllık 811,66 TL +133,62 TL =946 TL