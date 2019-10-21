Yurt dışı tatili hemen hemen her vatandaş için yapılacaklar listesinde yer alan aktivitelerden biridir. Ancak yurt içi tatillere göre biraz daha zahmetli olabilir. Özellikle vize ve pasaport işlemleri için yapılan hazırlık süreci uzun zaman alsa da yetişkinlerin bu konu hakkında bilgi bulması bebekler için gerekli bilgilerin bulunmasına göre nispeten daha kolay oluyor. Bebeği ile birlikte yurt dışı tatiline gidecek olan anne babaların konuya ilişkin sıkça cevap aradığı sorulardan biri de “bebeklere vize ve pasaport çıkarılır mı?” Yurt dışına çıkmanın ilk şartı olan vize ve pasaport işlemleri bebekler için nasıl gerçekleştiriliyor? İşte bebekler için pasaport ve vize işlemlerinde neler yapmanız gerekenler…

BEBEKLERE VİZE VE PASAPORT ÇIKARILIR MI?

Yurt dışına bebekleri ile birlikte çıkacak olanlar nasıl ki kendileri için pasaport ve vize alıyorsa bebekleri içinde almak zorundadır. Yurt dışı seyahatlerinde kimlik belgesi yerine geçen pasaportlar, ülkeler arası geçişlerde pasaport polisine gösterilmesi gereken bir evraktır ve herkes için geçerlidir. Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler dışında kalan tüm ülkelere pasaport ile çıkılması zorunludur.

Bebekler için pasaport alırken öncelikle;

-Randevu alın

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden randevu almak gerekiyor.

-Gerekli evrakları tamamlayın

*T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

*Son altı ayda çekilmiş olan biyometrik fotoğraf

*Ergin olmayan kişiler için anne ve baba birlikte gelmelidir aksi halde gelemeyen tarafın muvafakatname vermesi şarttır.

*Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*Eski pasaport

– Başvuru merkezine gidin

Randevu aldığınız il ya da ilçe nüfus müdürlüğüne bebeğiniz ile birlikte giderek evraklarınızı teslim edin. 18 yaşın altındaki çocuklar için en fazla 5 yıllık pasaport düzenleniyor.

Tüm bu işlemlerin ardından başvurusunu yaptığınız pasaport PTT Kargo aracılığı ile önceden bildirdiğiniz adrese gönderiliyor.

Vize işlemleri için ise her ülkede istenen şartlar farklı olsa da temel olarak hemen hemen aynı şeyler aranmaktadır. 18 yaş üstü yetişkinler için vize işlemleri sırasında tamamlaması gereken evraklara ek olarak bebeklerde birkaç farklı belge istenmektedir. Bunlar;

-Bebeğin nüfus kayıt örneği

-Başvuru formunda anne ve babanın imzası (Eğer bebeğin velayetinin sadece bir ebeveynde ise aile mahkemesi gerekmektedir.)

-Her iki ebeveynin de kimlik belgesi ve pasaportlarının onaylı kopyaları.