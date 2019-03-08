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Bedelli askerlik için kredi çeken vatandaş ne kadar ödeyecek?

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerliğe dair detaylar bugün belli oldu. Yeni sistemde bedelli askerliğe başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bugün itibariyle 31 bin 343 TL ödeyecek. Her 6 ayda bu ücret artacak. Peki bu parayı kamu ve özel bankalardan kredi çekerek ödemek isteyen vatandaşlar kaç taksitle ne kadar para ödeyecek? İşte cevabı...

Sozcu.com.tr
14:49 -
Haberler Ekonomi
Bedelli askerlik için kredi çeken vatandaş ne kadar ödeyecek?

Çok sayıda kişinin beklediği bedelli askerliğe dair detaylar belli oldu. Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL olacak ve her 6 ayda bu ücret artacak. Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro. Peki bu parayı kredi çekerek ödemek isteyen vatandaş ne kadar para ödeyecek? Sozcu.com.tr olarak 2 özel banka,2 kamu bankasından kredi fiyatlandırmasını çıkardık. İşte 4 bankanın kredi ödeme tablosu…

Son günlerde sık sık gündeme gelen “yeni askerlik sistemi” ve “bedelli askerlik” hakkında açıklama en resmi ağızdan yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemine dair önemli ayrıntıları açıkladı.

Hulusi Akar'ın açıklamasına göre belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

 

Çıkarılan son bedelli askerlik yasasında ücret 15 bin TL olarak belirlenmişti. Bedelli askerlikten faydalanan adaylara 21 gün temel askerlik eğitimi veriliyor.

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Son güncelleme: android-time 14:50 08.03.2019
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