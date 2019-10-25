Bedelli askerlik ile ilgili binlerce vatandaşın özellikle de sigortalı olarak her hangi bir kurum veya kuruluşta çalışmakta olan kişilerin merak ettiği birçok konu var. Son dönemlerde de merak edilen bu konular sık sık gündeme gelmekte. Bu konuların başında ise sigortalılık ile ilgili durumlar yer alıyor. Bedelli askerlikte sigorta çıkışı yapılır mı? Bedelli askerlik yapan kişinin yakınları sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek mi? İşte bedelli askerlik yapmaya hazırlanan vatandaşların merak ettiği bu soruların cevapları için hazırladığımız haberin ayrıntıları…

BEDELLİ ASKERLİKTE SİGORTA ÇIKIŞI YAPILIR MI?

Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ve 21 gün süreyle askerlik yapmak koşuluyla faydalanabiliyor. Ancak özellikle çalışan kişiler, bu 21 günlük süre zarfında ne yapacakları konusunda kararsız. Öncelikle askerlik nedeniyle işten çıkarılıp çıkarılamayacaklarını merak eden vatandaşlar bu süreyi nasıl geçirecekleri de akıllarını kurcalıyor.

İlk olarak askere giden bir çalışan, bu nedenle işten çıkarılamaz. Performans düşüklüğü veya başka bir sebeple iş akdi feshedilebilir ancak bunun da daha önceden çalışana beyan edilmesi gerekmektedir.

İşten çıkarılma konusunun dışında askerlik için gerekli olan 21 günlük sürenin nasıl geçirileceği konusunda da çalışanların iki farklı seçeneği bulunmaktadır. İlk seçenek, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani bu durumda askerlik boyunca ücretsiz izinli sayılan vatandaş, askerlik sonrasında işine kaldığı yerden devam edebilir. İşveren işçiyi askerlik sonrasında işe almak zorundadır. Aylık maaşından da sadece 21 günlük kesinti yapabilir. Yine bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri de ödenmese de Genel Sağlık Sigortası devam ettiği için, işçinin yakınları o askerdeyken sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Diğer bir seçenek de eğer varsa yıllık ücretli izinlerini kullanarak askerlik görevini yerine getirmektir. İşverenden de yazılı onay aldıkları takdirde yıllık izin kullanarak askerlik görevlerini yerine getiren vatandaşların maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmadığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri de ödenir.