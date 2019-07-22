Bedelli için kredi çeken kurada çıkmazsa yandı

Yeni askeri sistemde bedelli askerlik sürekli hale getirildi ve başvurular alınmaya başlandı. 33 bin 200 TL yatıran bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanacak. Ancak bedelli askerlik yapmak için sadece parayı yatırmak yetmiyor. Askere gidecek olanlar çekilen kura sonucunda belirlenecek.

Çekilen kuranın ardından bedelli askerlik yapmaya hak kazanamayanların yatırdığı ücret geri verilecek. Bedelli adayının tecil süresi sonuna kadar çekilecek kuralara katılma hakkı var. Tam da burada adayların aklına cevaplanması gereken bir soru geliyor. Onlarca kişi bedelli askerlikten faydalanmak için ihtiyacı olan 33 bin 200 TL’yi bankadan çektiği kredi ile karşılayacak. Bankadan taksitle çekilen kredinin geri ödemesi ise vade sayısına bağlı olarak artacak. Peki banka ile anlaşmayı yapıp, bedelli ücretini çektikten sonra, yapılan kura sonucu bedelli askerlikten yararlanamayan adaylar ne yapacak?

DEVLET BANKASI Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Toplam Tutar 12 Ay Vade 1.80 3 bin 173,17 TL 38 bin 078,04 TL 24 Ay Vade 1.80 Bin 788,91 TL 42 bin 933,84 TL 36 Ay Vade 1.80 Bin 337,44 TL 48 bin 147,84 TL ÖZEL BANKA Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Toplam Tutar 12 Ay Vade 2.4 3 bin 311,49 TL 39 bin 737,93 TL 24 Ay Vade 2.4 Bin 935,12 TL 46 bin 443,8 TL 36 Ay Vade 2.4 Bin 493,58 TL 53 bin 768,87 TL

Örneğin vatandaş bir devlet bankasından bedelli askerlik için 12 ay vadeli 33 bin 200 TL çekti. Bunu 1.80 faizle 12 ay sonunda 38 bin 43 TL olarak ödemeyi kabul etti. Parayı alıp bedelli için başvurdu ve kuraya katıldı. Ancak çekilen kura sonucu gitmeye hak kazanamadı ve 33 bin 200 TL’si iade edildi.

36 AY ÇEKEN KURADA ÇIKMAZSA 15 BİN 114 TL ÖDEYECEK

Ancak vatandaş banka ile 38 bin 43 TL ödemek üzere anlaşmıştı. Böyle bir durumda kurada ismi çıkmayan ve yeniden kuraya katılma hakkı olmayan biri hem askere gidemeyecek hem de bankaya 4.843 TL faiz ödeyecek. Söz konusu vade 24 aya çıktığında ödenecek faiz farkı 9 bin 695 TL’ye çıkıyor. Kredi vadesi 36 ay olduğunda ise 15 bin 114 TL faiz olarak bankaya ödeyecek.

Bedelli adayı kurada çıkmaması durumunda tecil hakkı süresince kuraya girme hakkı kalmazsa aradaki faizi bankaya geri ödemek durumunda kalacak.

FAİZ ÖDEMESİ HAKKINDA BİR DÜZENLEME YOK

Sozcu.com.tr’nin askerlik şubesi yetkililerinden aldığı bilgilere göre ana para iadesinin kurada çıkılmaması durumunda yapılacağı ancak adayın bankaya ödeyeceği faiz hakkında yasal bir düzenleme olmadığı ifade edildi.