Bedellide en şanslı dönem 2018 oldu

Bedelli askerlik teklifi dün akşam Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Böylece bedelli askerlik sürekli hale geldi. Yeni kanuna göre 31 bin TL para ödeyen bedelli askerlik yapabilecek. Türkiye 2011 yılından 2019’a kadar 2 defa daha bedelli askerlik yasası çıkardı. Değişen ekonomik şartlar bedelli askerlik için para ödeyen vatandaşların cebini de doğrudan etkiledi.

2011 BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI

Türkiye’nin 2010’lu yılların başında da gündemi bedelli askerlikti. 2011 yılında bedelli askerlik ücreti 30 bin TL olarak belirlenmişti. Bu parayı ödeyen askerlik görevini yerine getirmiş kabul edildi. 2011 yılında dolar kuru ortalaması 1.67 oldu. Yani bedelli askerlik için 30 bin TL ödeyenler dolar bazında 17 bin 964 dolar vermiş oldu. 2011 yılında enflasyon oranı ise

yüzde 10.45 seviyesindeydi.

YIL BEDELLİ ÜCRETİ DOLAR KARŞILIĞI 2011 30.000 TL 17.964 2014 18.000 TL 8.219 2018 15.000 TL 3.112 2019 31.000 TL 5.516

2014 BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI

2014 yılına gelindiğinde Türkiye’de yine bedelli askerlik yasası çıktı. Bu defa bedelli askerliğin fiyatı 18 bin TL olarak belirlendi. 2014 yılının dolar kuru ortalaması ise 2.19’du. 2014 yılında bedelli askerlik yapanlar dolar bazında 8 bin 219 dolar ödedi. 2014 yılında enflasyon oranı yüzde 8.17 olmuştu.

2018 BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI

Bedelli askerlik geçen yıl da Türkiye’nin gündemindeydi. Bu defa ücret 15 bin TL olarak belirlendi ancak bedelli askerlikten faydalananlara 21 gün temel askerlik eğitimi şartı getirildi. 2018 yılı Türkiye ekonomisi açısından oldukça zorlu bir yıl oldu. Dolar kuru sürekli artış gösterdi. 2018’de bedelli askerlikten faydalananlar TL bazında da en düşük rakamlardan birini öderken yükselen kur nedeniyle dolar bazında da en az ödemeyi yaptı. Dolar kuru ortalamasının 4.82 olduğu 2018 yılında bedelli askerlik yapanlar 3 bin 112 dolar vermiş oldu. 2018 yılında enflasyon oranı da yüzde 20.30 seviyesinde bulunuyordu.

2019 BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI

Dün ise bedelli askerlik sürekli hale geldi. 2019 yılı için belirlenen ücret 31 bin TL. Yeni sistemde belirlenen ücrete enflasyon oranında da zam yapılacak. Yeni kanunda bedelli den yararlananlar 31 bin TL para ödeyecek. 2019 yılının yaklaşık 7 aylık dolar kuru ortalaması ise 5.62 oldu. Buna göre bugün bedelli askerliğe başvuran bir kişi dolar bazında 5 bin 516 dolar ücret ödeyecek. 2019 yılının son açıklanan verisine göre yıllık enflasyon yüzde 18.71 seviyesinde bulunuyor.

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