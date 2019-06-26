Berat Albayrak’ın ekonomi gündemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son aylarda ekonomide açıkladığı paketler ile dikkat çekerken son aylardaki temas trafiği dikkat çekiyor. Nisan ayını çok dolu geçiren Bakan Albayrak'ın bir kısmı ramazan ayına da denk gelen Haziran ve Mayıs aylarında sakin bir program izlediği görülüyor.

Albayrak bilhassa 23 Haziran'dan önceki İstanbul seçimlerindeki programı ile dikkat çekti. Bakan Albayrak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte G-20 zirvesi için Osaka'ya hareket edecek. Anadolu Ajansı 31 Mart'ta biten yerel seçimlerden hemen sonra Türkiye'nin gündeminin artık ekonomi olduğu seçimin bittiğini anlatan ve ekonominin ajandasını anlatan bir haber servis etmişti. Haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 8 Nisan'da ekonominin yol haritasını çizeceği program ile başlamıştı.

Anadolu Ajansı İstanbul seçimlerinin sona ermesinin ardından dün tekrar benzer bir haber geçerek alanı ekonomi olan bakanların gündemini geçti. Burada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 27-28 Haziran'da Brüksel'de olacağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 26 Haziran Macaristan ve 8-11 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da olacağı belirtildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise 1 Temmuz'da Türk ürünleri tanıtımı için Çin'e gidiyor.

31 Mart seçimlerinden sonraki ekonomi gündemi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la başlarken şimdi Albayrak'ın G-20 temaslarına yer verildi. Albayrak ile birlikte G-20 zirvesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılıyor.

Bakan Albayrak’ın ekonomi gündeminin önümüzdeki gündemde Anadolu Ajansı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

SON ÜÇ AYDA BAŞTA ANADOLU AJANSI BİLGİLERİ OLMAK ÜZERE BAKAN ALBAYRAK’IN PROGRAMININ DETAYLARI

8 Nisan: Putin ile görüşmede bulundu. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte)

10 Nisan: 2019 Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı.

12 Nisan: Kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirmek üzere çalışmalara başladı.

12 Nisan: IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a hareket etti.

15 Nisan: Washington'da Donald Trump ile görüştü.

17 Nisan: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katıldı.

18 Nisan: Trabzon Tanıtım Günlerine katıldı.

18 Nisan: Kabine toplantısına katıldı.

19 Nisan: Bankacılık sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

20 Nisan: Albayrak şehitler için başsağlığı diledi. (Twitter)

24 Nisan: Konkordato başvuruları azaldı duyurusu. (Twitter)

24 Nisan: Dengelenme süreci devam ediyor açıklaması. (Twitter)

25 Nisan: YOİKK toplantısına katıldı.

25 Nisan: Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile görüştü. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

26 Nisan: Gıda enflasyonu değerlendirmesi (Twitter)

27 Nisan: Kızılcahamam değerlendirme toplantısı

29 Nisan: Ekonomik güven endeksi değerlendirmesi (Twitter)

3 Mayıs: Enflasyon değerlendirmesi (Twitter)

4 Mayıs: MÜSİAD Olağan Genel Kurulu (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

5 Mayıs: İsrail saldırısını kınadı (Twitter)

6 Mayıs: Kadir Mısırlıoğlu cenazesine katıldı.

7 Mayıs: AKP İstanbul İl Başkanlığı toplantısına katıldı.

9 Mayıs: 6. Reform Eylem Grubu toplantısına katıldı.

12 Mayıs: CNN Türk'te programa katıldı.

12 Mayıs: Kafede vatandaşlarla (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

14 Mayıs: Sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi. (Twitter)

14 Mayıs: İftarda bir aileye misafir oldu.

19 Mayıs: 19 Mayıs mesajı (Twitter)

21 Mayıs: Kulüplerin finansal süreçlerine ilişkin bir tasarruf yok açıklaması. (Twitter)

23 Mayıs: İVME finansman paketi açıkladı-Dolmabahçe Çalışma Ofisi

24 Mayıs: Alibeyköy Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

24 Mayıs: Ticaret Bakanlığı Yenikapı Gösteri Merkezi iftara katıldı. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

25 Mayıs: Necip Fazıl Kısakürek'i andı (Twitter)

26 Mayıs: Yassıada'yı ziyaret etti. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

26 Mayıs: İstanbul AKP İl Başkanlığı'nın iftar programına katıldı. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

29 Mayıs: İstanbul'un fethini kutladı (Twitter)

30 Mayıs: Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavı duyurusu (Twitter)

3 Haziran: Enflasyon rakamlarını değerlendirdi (Twitter)

4 Haziran: Sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı'nı kutladı.

6 Haziran: AKP Trabzon Yomra bayramlaşma programına katıldı. (Burada bir konuşma yaptı ekonomiye ilişkin)

10 Haziran: AKP'de gayri resmi sorular isimli esprili Youtube videosunda gözüktü.

14 Haziran: Cuma namazı kıldı Üsküdar'da (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

14 Haziran: Tacikistan'a hareket etti. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

15 Haziran: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. (Yanında Albayrak da vardı)

16 Haziran: TİM Genel Kurulu'na katıldı. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

17 Haziran: Mursi'ye taziye mesajlarını iletti. (Twitter)

18 Haziran: Fatih Camii'nde Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı Mursi için kılınan cenaze namazına katıldı. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

18 Haziran: Araklı'daki sel felaketi için destek açıklamasında bulundu. (Twitter)

20 Haziran: Yavuz Sondaj gemisi yola çıktı mesaj attı (Twitter)

20 Haziran: Araklı’daki sel ve heyelan sıkıntısının aşılması için Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile telefonda görüştü.

22 Haziran: Twitter'dan aile fotoğrafını paylaştı. (Twitter)

23 Haziran: İstanbul seçimleri için oyunu kullandı. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)

26 Haziran: Bugün Osaka'ya hareket edecek. (Cumhurbaşkanı ile birlikte)



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