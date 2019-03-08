Berat Albayrak’tan 8 Mart mesajı

Berat Albayrak Borsa İstanbul gong töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak

Ülkemizin cesur özgüvenli ve girişimci kadınları zihinlerimizdeki kalıpların ve peşin yargıların aksine engel tanımadan üretime katılıyorlar.

Sadece büyükşehirlerimizde değil. Anadolu'nun dört bir yanında bunu yapıyorlar.

Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna yapılan tüm ziyaretlerde gençlerimiz ve kadınlarımızla muhakkak ayrı ayrı programlar yapmaya devam ediyorum.

Tüm bu temaslarda müthiş bir enerji alıyoruz. Ülkemizin daha ileriye gidebilmesi için taşıdıkları heyecan ve farkındalık şahsıma ekstra bir motivasyon sağlıyor.

Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular sordular. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdım.

Tüm toplumsal alanlarda kadınlarımızın daha görünür olması cinsiyet ayrımcılığının son bulmasını hedefliyoruz. Değerli misafirler unutulmamalı ki Türkiye cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede çok önemli bir yere sahip.

İş gücüne katılım açısından kadınlarımız önemli bir mesafe kat etti. Kamuda istediğimiz düzeye çıkaramadık kadın istihdamını. Gerçekten kendi bakanlığımız döneminde, kişilik envanteri oluşturduğumuzda belli pozisyonlara baktığımızda kadınlarımız çok az. Terfi ettireceğiz bakıyoruz bulamıyoruz.

Kadınlarımız çekinmeden çok daha fazla bu pozisyonlara özellikle kamuda talip olmaları gerekiyor. Talep noktasında bizi zorlamalılar. Yeni ekonomi programı olarak isimlendirdiğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi nitelikli insan kaynağı programı çok önemli oldu. Ülkemiz küresel ölçekte rekabeti yüksek eğitimli insan gücüne sahip.