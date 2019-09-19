Beyaz altından kötü haber! Böyle giderse seneye pamuk ekimi azalabilir

Pamuk üreticisinin zor durumda olduğunu belirten üretici örgütleri, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve devletin üreticiye desteğinin artmasını istiyor. Geçen yıl hasat başında 4 lira 60 kuruşa olan pamuğun bu yıl 3 liraya gerilediğini belirten Tanyeri, çiftçinin 1 lira 60 kuruş zararı olduğunu söyledi.

“GİRDİ MALİYETLERİ DE YÜKSEK”

Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden de yakınan Tanyeri, “Satışlarımız geçen yıla göre düşerken, girdi maliyetlerimiz de arttı. Bu yıl zirai ilaç, gübre, mazot, tohum olmak üzere dört kalemde yüzde 50 ile 80 arasında artış var. Zirai ilaç ve gübrede yüzde 80-90, tohumda yüzde 50 ile 80, mazotta yüzde 50 artış oldu. Bu şartlarda önümüzdeki yıl pamuk üretmek bayağı zor olacak” diye konuştu.

“SÖKE OVASI'NIN YÜZDE 50'Sİ PAMUK EKEMEZ”

Artan girdi maliyetleri nedeniyle pamuğun maliyetinin 5 lira olduğunu söyleyen Tanyeri, “Maliyet 5 satış 3 lira, 2 lira kaybımız var ve zararına üretim yapıyoruz. 2019 yılı desteleme primlerimiz daha devlet tarafından açıklanmadı. Mazot gübre desteğimiz az. Dönüm başına 9 lira destek veriyorlar. Eğer böyle giderse 330 bin dönüm pamuk ekilen Söke Ovası'nın yüzde 50'si pamuk ekemez” ifadelerini kullandı.

“AMERİKA-ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ SAVAŞ NEDENİYLE PAMUK ÜRETİCİSİ ZORDA”

Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliği (ÇUKOBİR) Başkanı Seçgin Sakar, artan maliyet, ithalat ve Amerika ile Çin arasında yaşanan ticari savaş nedeniyle pamuk üreticisinin perişan olduğunu belirtti.

“PAMUK PİYASASINDA YÜZDE 30'LUK GERİLEME”

Geçen yıl döviz dalgalanmalarından dolayı girdi fiyatlarının yüzde 100 artış gösterdiğine dikkat çeken Sakar, pamuk piyasasında yüzde 30'luk bir gerileme olduğunu aktardı ve “Gümrük birliği anlaşmalarından dolayı ithalat yasaklanamıyor. İthalata büyük oranda fon uygulaması yapılamıyor. Yurtdışından gelen pamuğun önüne kota konulamıyor. Yüzde 6 gibi vergi konulabilir diye bir madde var. Eğer yüzde 6 vergi konulabilirse, yurtdışından gelen pamuk fiyatları artış gösterir” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ FELÇ OLDU”

Kısa vadede düzelme beklemediklerinin altını çizen Sakar, “İç piyasada da çok olmamakla birlikte hafif bir dalgalanma olabilir belki. Ama kısa vadede pek iç açıcı görünmüyor pozisyonlar. Üreticilerin çok büyük sıkıntıları var, üretici felç oldu” diye konuştu.