Beyaz eşya iç satışları 2018’de yüzde 17 daraldı

Beyaz eşya iç satışları ÖTV teşvikinin frenleyici etkisine rağmen 2018'de yüzde 17 daralarak 6.17 milyon adet olurken, Mart sonunda kadar uzatılan ÖTV indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda sektörün yüzde 15 küçülmesi bekleniyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından yayınlanan bültene göre TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, sektörün dört beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017’de iç satışların itici gücüyle yüzde 7.3 büyüdüğünü, ancak 2018’de ihracattaki yüzde 6’lık büyümeye karşın iç satışlardaki yüzde 17 daralma nedeniyle toplamda yüzde 1 civarında küçülme olduğunu söyledi.

YÜZDE 17 KÜÇÜLME

Açıklamada 2017’de 620,000 adet aylık ortalama iç satış gerçekleştiği ancak 2018’de 515,000 seviyesinin zorlukla yakalandığı belirtilerek, Kasım’da devreye giren ÖTV teşvikinin daralmayı yavaşlattığı ve bu sebeple iç satışlarda yüzde 17 küçülme ile yılın kapatıldığı bildirildi.

Bu etkinin 2019’da da devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, “Sadece, daralmanın hızı ÖTV teşvikinin devamına bağlıdır. ÖTV indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda, sektörün yüzde 15 küçüleceği beklenmektedir” denildi.

Beyaz eşya sektöründeki daralma nedeniyle, hükümet 31 Ekim’de 2018 sonuna kadar geçerli olmak üzere sektörde uygulanan ÖTV oranını sıfıra indirmişti. Son alınan karar ile konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde uygulanan vergi indirimleri Mart sonuna kadar uzatıldı.

MALİYET BASKISI BİR SÜRE DAHA HİSSEDİLECEK

Sektörün firma bazında alınan inisiyatifler ile enflasyonla mücadele programına katkı sağladığını ancak ülkede genel bir talep daralması yaşanması sebebiyle üretim birim maliyetlerinin etkilendiğini belirten Güler, uzun süre yüksek seyreden ve geriden gelen maliyetlerin baskısının bir süre daha hissedileceğini söyledi.

Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Aralık’ta yüzde 15 daralarak 367,613 adet oldu.

Verilere göre üretim Aralık’ta yüzde 4 düşüşle 1.67 milyon adet olurken, 2018’de yüzde 1 daralarak 25.1 milyon adet olarak gerçekleşti.

Öte yandan Aralık’ta ihracat yüzde 8 artışla 1.6 milyon adet, 2018’in tamamında ise yüzde 6 artışla 19.28 milyon adet oldu.

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise Ticaret Bakanlığı’nın çelik ürünlerinde kota kapsamında geçici korunma önlemi aldığını ve nihai önlem için yürüttüğü soruşturmanın süresini uzattığını belirterek, “Kota miktarları Bakanlık tarafından hassasiyetle belirlenmiştir, aşılmadığı durumda ilave vergi söz konusu olmayacaktır. Kota miktarlarının aşılmasını, piyasanın daraldığı bu dönemde pek olası görmüyoruz. Ancak kota miktarlarının aşıldığı ve yüzde 25 ilave vergi geldiği durum beyaz eşya sektörü için sürdürülebilir olmayacaktır” dedi.

REUTERS