Beyaz eşyada daralma sürüyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, düzenlenen değerlendirme toplantısında şunları söyledi:

* Beyaz eşyada geçen yıla göre dövizden kaynaklı %45-50 maliyet artışı var, bu oranları iç pazara yansıtamıyoruz, sektör zorlanıyor

* Beyaz eşyada 2019 son çeyrekte daralma %20’ye gidebilir; yılın tamamını %15 daralma ile bitirebiliriz

* Beyaz eşyada ÖTV’nin kalkması lazım, bu konudaki taleplerimizi sürekli iletiyoruz

* Beyaz eşya altı ana ürün grubunda iç satışlar Ocak-Haziran’da %9 daralarak 3.5 milyon adet oldu

* Beyaz eşya ihracatı Ocak-Haziran’da %1 artışla 10.1 milyon adet oldu

* Beyaz eşya iç satışları ÖTV’nin sona ereceği beklentisiyle öne çekilen taleple Haziran’da %4 arttı

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