Beyaz eşyada yine ‘daraldık’!

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Nisan ayında yüzde 12 düşüşle 469,508 adet oldu.
İç satışlar Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 8 düşüşle 1.83 milyon adet olarak gerçekleşti.
Beyaz eşya ihracatı ise Nisan ayında yüzde 7 artışla 1.53 milyon adet, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 1 düşüşle 5.69 milyon adet oldu.
Beyaz eşya üretimi Nisan’da yüzde 2 artarken, Ocak-Nisan’da ise yüzde 2 geriledi. Üretim Nisan’da 2.12 milyon, ilk dört ayda ise 7.84 milyon adet olarak gerçekleşti.
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23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.