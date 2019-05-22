Beyaz eşyada yine ‘daraldık’!

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Nisan ayında yüzde 12 düşüşle 469,508 adet oldu.

İç satışlar Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 8 düşüşle 1.83 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya ihracatı ise Nisan ayında yüzde 7 artışla 1.53 milyon adet, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 1 düşüşle 5.69 milyon adet oldu.

Beyaz eşya üretimi Nisan’da yüzde 2 artarken, Ocak-Nisan’da ise yüzde 2 geriledi. Üretim Nisan’da 2.12 milyon, ilk dört ayda ise 7.84 milyon adet olarak gerçekleşti.

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