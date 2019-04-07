Beylikdüzü’nde pazar yerleri tahsis edilecek

Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 128 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt pazarında,Salı Pazarı için 335 üretici, 1.323 pazar satış yeri, Cumartesi Pazarı için de 335 üretici, 1.323 adet pazar satış yerinin tahsisi yapılacak. İşte ilan detayları…

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Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;

1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.

c) Vergi mükellefi olmak.

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.