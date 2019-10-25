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Bezos ‘en zengin’ unvanını kaybetti

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon'un hisse senetlerinde yaşanan düşüş sonrası, şirketin CEO'su Jeff Bezos dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya geriledi. Listenin ilk sırasında ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates bulunuyor.

15:56 -
Haberler Ekonomi
Bezos ‘en zengin’ unvanını kaybetti

Perakende devi Amazon’un hisse senetlerinde yaşanan kayıplar, şirketin sahibi Jeff Bezos’un dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya düşmesine sebep oldu.

Business Insider’da yer alan habere göre Amazon hisselerinde yaşanan düşüş sonrası, Bezos dünyanın en zengini unvanını tekrar Microsoft’Un kurucusu Bill Gates'e kaptırıyor.

Washington Post gazetesinin de sahibi olan Jeff Bezos, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilişinin yıl dönümünde yapılan anma törenine katılmıştı.

Amazon hisseleri yüzde 8,1 düştü ve 1,637 dolardan işlem görüyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Bezos'un net serveti 102,8 milyar dolar seviyesinde.

Böylece Bezos, Bill Gates'in servetinden yaklaşık 5 milyar dolar geriye düştü ve  listede ikinci sıraya indi.

Sıralamada değişiklik ABD'deki her bir işlem gününün kapanmasından sonra resmen güncellendiği için Bezos listedeki yeni yerini bugün piyasa kapanışından sonra alacak.

ABD Business Insider Dolar Microsoft
Son güncelleme: 16:05 25.10.2019
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